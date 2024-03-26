В отношении Конашенка возбудили уголовное дело из-за высказываний о теракте в «Крокусе»

Фото: istock / Akintevs
В отношении задержанного художника Николая Конашенка возбудили дело о публичном оправдании терроризма после постов о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Петербуржца задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию и доставили в отдел полиции.
Теперь дизайнеру по 2-й части статьи 205.2 УК РФ грозит до семи лет тюремного заключения. Его супруга Роксана Шатуновская из-за скандала после постов в запрещенной социальной сети объявила об уходе с поста генерального директора «Новой Голландии».
Публикации, о которых идет речь, были вскоре удалены. Но их скриншоты успели опубликовать некоторые Телеграм-каналы.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
Читайте также:
Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ погибла при теракте в «Крокусе»
Суд арестовал пособника террористов Алишера Касимова на 2 месяца
В Минздраве МО уточнили число пострадавших при теракте в «Крокусе»
Теперь дизайнеру по 2-й части статьи 205.2 УК РФ грозит до семи лет тюремного заключения. Его супруга Роксана Шатуновская из-за скандала после постов в запрещенной социальной сети объявила об уходе с поста генерального директора «Новой Голландии».
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
Читайте также:
Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ погибла при теракте в «Крокусе»
Алина Юрчак