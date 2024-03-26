Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан за посты о теракте в «Крокусе»

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В петербургском аэропорту Пулково задержан Николай Конашенок, который неоднозначно высказался в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле», после чего его супруга Роксана Шатуновская ушла с поста директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия». Об этом пишет «Фонтанка».
Он собирался лететь в Армению через Москву, утверждается в материале.
Издание также опубликовало видео с извинениями Николая Конашенка якобы записанное петербургскими полицейскими.
«Вчера разместил … два поста, в первом из которых задавал вопрос, что было бы, если бы теракт произошел не в «Крокус Сити», а в Кремле. А во втором размышлял о том, почему несчастье произошло на концерте группы ''Пикник'', а не какого-то другого музыкального коллектива», — говорит на видео Конашенок. — «Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим»
Посты, о которых идет речь, были удалены вскоре после публикации. Но их скриншоты успели опубликовать ряд Telegram-каналов.
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Издание также опубликовало видео с извинениями Николая Конашенка якобы записанное петербургскими полицейскими.
Посты, о которых идет речь, были удалены вскоре после публикации. Но их скриншоты успели опубликовать ряд Telegram-каналов.
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Ювелина Бернст