В Кемерове от снега очистили порядка 80% дорог

25 ноября 2025, 13:20

Фото: iStock/kellymarken

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов вечером 24 ноября доложил, что в городе от снега очистили от снега 80% дорог, и работа продолжается.





По его словам, ситуация с уборкой последствий снегопада пока остаётся сложной на улицах частного сектора.





«Если говорить про текущий момент, то тротуаров у нас очищено около 40%. Мы привлекли дополнительные силы для этой работы. Очистку тротуаров осуществляют 13 тракторных щёток, 10 фронтальных погрузчиков, и, надеюсь, что за эту ночь и завтрашний день мы с этой задачей справимся», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.

«Более 1,5 тыс. железнодорожников было задействовано в мероприятиях по обработке инфраструктуры в московском узле от гололеда в ночное время, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов», — говорится в сообщении.