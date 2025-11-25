В Кемерове от снега очистили порядка 80% дорог
Глава Кемерова Дмитрий Анисимов вечером 24 ноября доложил, что в городе от снега очистили от снега 80% дорог, и работа продолжается.
По его словам, ситуация с уборкой последствий снегопада пока остаётся сложной на улицах частного сектора.
«Если говорить про текущий момент, то тротуаров у нас очищено около 40%. Мы привлекли дополнительные силы для этой работы. Очистку тротуаров осуществляют 13 тракторных щёток, 10 фронтальных погрузчиков, и, надеюсь, что за эту ночь и завтрашний день мы с этой задачей справимся», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.
Он добавил, что в ближайшее время снег уберут на всех улицах города.
Тем временем на МЖД продолжает действовать усиленный режим работы из-за гололёда. Об этом со ссылкой на пресс-службу железной дороги сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Более 1,5 тыс. железнодорожников было задействовано в мероприятиях по обработке инфраструктуры в московском узле от гололеда в ночное время, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проводимых работ также очистили платформы и мосты.