В Кузбассе запустили в эксплуатацию новую коксовую батарею
На новокузнецком ЕВРАЗ ЗСМК ввели в промышленную эксплуатацию коксовую батарею №2 после получения разрешения от Сибирского управления Ростехнадзора.
Оборудование позволит обеспечить все потребности доменного производства комбината в высококачественном коксе собственного выпуска, а также повысить объёмы переработки коксового газа и снизить вредное воздействие на атмосферу.
«Запуск новой коксовой батареи №2 — это стратегический шаг для ЕВРАЗ ЗСМК, знаковое событие и важный вклад в устойчивое развитие комбината», — приводит VSE42.Ru слова вице-президента предприятия, руководителя дивизиона «Сибирь» Павла Синяева.
По его словам, масштабная реконструкция стоимостью 21 млрд рублей позволила создать современный, высокотехнологичный комплекс мощностью 750 тысяч тонн кокса в год.
По данным «Сiбдепо», строительство шло порядка двух лет. Здесь трудились 1500 специалистов. За это время удалось смонтировать около двух тысяч тонн металлоконструкций, более девяти тысяч тонн оборудования. Кроме того, проложили 44 км трубопроводов, три км рельсовых путей и 250 км кабельной продукции.
Также производство предоставило 66 новых рабочих мест.