В Кузбассе запустили в эксплуатацию новую коксовую батарею

25 ноября 2025, 13:47

Фото: iStock/Elena Bionysheva-Abramova

На новокузнецком ЕВРАЗ ЗСМК ввели в промышленную эксплуатацию коксовую батарею №2 после получения разрешения от Сибирского управления Ростехнадзора.





Оборудование позволит обеспечить все потребности доменного производства комбината в высококачественном коксе собственного выпуска, а также повысить объёмы переработки коксового газа и снизить вредное воздействие на атмосферу.





«Запуск новой коксовой батареи №2 — это стратегический шаг для ЕВРАЗ ЗСМК, знаковое событие и важный вклад в устойчивое развитие комбината», — приводит VSE42.Ru слова вице-президента предприятия, руководителя дивизиона «Сибирь» Павла Синяева.