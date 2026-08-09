Мужчина инсценировал свою смерть из-за аборта любовницы, а позже «воскрес» в соцсетях
46-летний Максим В. около года встречался с Викторией (имя изменено), а после ее беременности, по словам девушки, настоял на прерывании беременности. Когда Вика попросила мужчину оплатить процедуру, с его телефона ей сообщили страшную новость: Максим якобы погиб. Об этом сообщает Mash.
Девушке рассказали, что похороны пройдут в другом городе и приходить на них не стоит — мол, присутствовать будут только родственники. Виктория поверила, что ее возлюбленного больше нет.
Однако спустя три месяца «покойник» неожиданно воскрес — Вика увидела Максима в сторис. Более того, выяснилось, что за это время мужчина успел жениться. Девушка познакомилась с его новой супругой, и вместе они решили разобраться в произошедшем.
По словам Виктории и жены Максима, вскоре всплыли и другие возможные махинации. Они утверждают, что мужчина мог обмануть нескольких женщин примерно на 25 млн рублей: якобы продавал их автомобили, получал деньги, но не отдавал их владелицам. В числе историй — BMW X5 супруги. По словам женщин, Максим получил за машину деньги, а затем приобрел себе Mini Cooper.
Теперь жена Максима собирается подавать на развод, а обе женщины пытаются найти других возможных пострадавших и готовят заявление в полицию.
Сам мужчина категорически отрицает обвинения. Максим утверждает, что встречался с Викторией всего два месяца, о беременности и аборте ничего не знал, а отношения прекратил, поскольку девушка якобы настаивала на браке. Махинации с автомобилями он также отрицает и заявляет, что полностью содержал супругу на протяжении двух лет.
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