Мужчина инсценировал свою смерть из-за аборта любовницы, а позже «воскрес» в соцсетях

09 августа 2026, 16:00

Москвич притворился мёртвым, чтобы не платить за аборт любовницы

Фото: Istock / NataliaDeriabina

46-летний Максим В. около года встречался с Викторией (имя изменено), а после ее беременности, по словам девушки, настоял на прерывании беременности. Когда Вика попросила мужчину оплатить процедуру, с его телефона ей сообщили страшную новость: Максим якобы погиб. Об этом сообщает Mash.