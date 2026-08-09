В Сочи 14-летнего подростка ищут более 100 человек
14-летний школьник пропал в Сочи после того, как нырнул в реку Сочи в районе микрорайона КСМ, неподалеку от базы отдыха «Славянский дворик». Это произошло 5 августа, и с тех пор мальчика не удается найти. Об этом сообщает SHOT.
К поискам подключились более 100 человек. Русло реки обследуют водолазы, специалисты уже проверили наиболее сложные участки. Волонтеры также решили самостоятельно построить небольшую дамбу, чтобы замедлить течение и облегчить поисковые работы.
Местные жители рассказывают, что некоторые участки реки особенно опасны: течение там настолько сильное, что человека буквально может унести вниз. При этом неподалеку от места исчезновения школьника уже происходили трагические происшествия.
В сентябре 1996 года здесь во время тренировки погибли трое спасателей — Сергей Скорынин, Вадим Соловьев и Олег Куранов. Их лодка попала в водоворот и перевернулась. Мужчины пытались забраться обратно на лодку, но течение оказалось слишком сильным.
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