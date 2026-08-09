В Сочи 14-летнего подростка ищут более 100 человек

09 августа 2026, 15:30

Школьника почти неделю не могут найти в Сочи после прыжка в горную реку

Фото: Istock / NadezhdaAbramian

14-летний школьник пропал в Сочи после того, как нырнул в реку Сочи в районе микрорайона КСМ, неподалеку от базы отдыха «Славянский дворик». Это произошло 5 августа, и с тех пор мальчика не удается найти. Об этом сообщает SHOT.