Мужчина скончался, спасая 9-летнюю девочку в Калининградской области

09 августа 2026, 14:46

Мужчина утонул, спасая 9-летнюю девочку в Балтийске

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

Трагедия произошла вечером 8 августа на одном из пляжей Балтийска. Отдыхающие заметили в воде 9-летнюю девочку и ее предполагаемого 26-летнего отца, которые начали тонуть. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.