Мужчина скончался, спасая 9-летнюю девочку в Калининградской области
Трагедия произошла вечером 8 августа на одном из пляжей Балтийска. Отдыхающие заметили в воде 9-летнюю девочку и ее предполагаемого 26-летнего отца, которые начали тонуть. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Очевидцы смогли вытащить ребенка на берег. Спасатели оказали девочке первую помощь и передали ее матери. От госпитализации семья отказалась.
Однако 26-летнему мужчине помочь не удалось. Он исчез под водой во время попытки спасти дочь. Его тело обнаружили только утром на пляже и передали сотрудникам полиции, которые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Трагедия напоминает, насколько опасным может быть купание даже там, где кажется, что вода спокойная.
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