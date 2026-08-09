Стало известно, кем является мужчина, который умер ради спасения девочки в Балтийске

09 августа 2026, 15:05

Погибший на пляже в Балтийске мужчина оказался братом спасенной девочки

Фото: Istock / spukkato

Трагедия произошла накануне вечером на Балтийской косе. 26-летний мужчина вместе со своей 10-летней сестрой зашел в воду, несмотря на предупреждения спасателей о запрете купания. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.