Стало известно, кем является мужчина, который умер ради спасения девочки в Балтийске
Трагедия произошла накануне вечером на Балтийской косе. 26-летний мужчина вместе со своей 10-летней сестрой зашел в воду, несмотря на предупреждения спасателей о запрете купания. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
В какой-то момент брат с сестрой попали в отбойное течение, которое начало уносить их от берега в сторону моря. Девочке удалось помочь — спасатели вытащили ее из воды и передали родным.
Мужчину спасти не удалось. Он исчез в море, а поиски продолжались до утра. Сегодня его тело обнаружили отдыхающие на пляже. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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