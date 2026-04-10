Мужчина лишился десяти сантиметров пениса и стал отцом
Житель Великобритании лишился половины пениса из-за онкологии, но смог стать отцом, вопреки прогнозам врачей. Об этом сообщает LADbible.
В апреле 2019 года 26-летний Стивен Хэмилл заметил, что головка члена распухла и увеличилась в четыре раза, а затем появились боль и запах разлагающейся плоти. Урологи долго не воспринимали его жалобы всерьез, считая, что симптомы — следствие баланита.
Однажды молодой человек потерял сознание в машине, брат нашел его лежащим в луже крови. После экстренной госпитализации и обследования в специализированной клинике Манчестера у мужчины диагностировали рак пениса. В ходе операции он лишился десяти сантиметров длины (изначально было около 20). Сам Хэмилл признался, что если бы у него был средний размер, то он потерял бы до пяти сантиметров полового органа и его функциональность.
При этом репродуктивную функцию удалось сохранить — сейчас его сыну уже четыре года. Друзья дали парню прозвище Stumpy (Коротышка), но на свиданиях он сам шутит о своей операции, и это никогда не было проблемой. Британец надеется, что его история побудит других мужчин не стесняться и обращаться к врачам при первых тревожных симптомах.
