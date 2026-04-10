Две учительницы одновременно совращали одного и того же школьника
Двух учительниц из одной школы в американском штате Аризона обвинили в домогательствах к одному и тому же ученику. Об этом пишет газета New York Post.
По версиии следствия, 27-летняя преподавательница психологии Хейли Бек ухаживала за подростком с декабря 2024 года. Она делала за него домашние задания, завышала оценки, позволяла пользоваться своей машиной, покупала подарки и заплатила ему более 600 долларов. Кроме того, они вступали в интимную связь. В тот период школьнику было 15-16 лет.
Второй фигуранткой стала 47-летняя Анджела Бурлака. Она отправила подростку видео, на котором была без одежды. Запись увидела его бабушка и обратилась в полицию.
Обеих женщин отстранили от работы летом прошлого года. Бурлака, проработавшая в школе четверть века, добровольно отказалась от педагогической лицензии. Бек уволили по единогласному решению управляющего совета школьного округа. Сейчас материалы дела изучают в прокуратуре.
