Семеро мужчин изнасиловали школьницу в индийском кафе
В Индии расследуют жестокое преступление против 16‑летней школьницы. Семерых мужчин подозревают в изнасиловании подростка с элементами шантажа, передает NDTV.
Инцидент произошел в городе Барейли на территории одного из питейных заведений. Девушка шла в школу, когда один из подозреваемых силой усадил ее на мотоцикл и отвез в кафе, где уже поджидали остальные злоумышленники. После этого над школьницей надругались.
Как выяснили в полиции, это уже второе нападение на пострадавшую. Первое произошло 19 марта, и тогда преступники записали содеянное на видео. Во время второго изнасилования они использовали запись как инструмент шантажа, угрожая выложить ролик в интернет, если девушка обратится в правоохранительные органы или расскажет кому-либо о случившемся.
Родственники заметили неладное лишь спустя два дня после второго инцидента. Тогда школьница решилась рассказать близким о пережитом кошмаре, после чего семья обратилась в полицию.
По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящий момент подозреваемые находятся в розыске.
