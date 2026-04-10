Останки известного рэпера нашли в биотуалете
Полиция в Аргентине нашла останки известного рэпера Майка Ди в биотуалете на заднем дворе его дома. Друзья и соседи подняли тревогу после исчезновения музыканта и добились поисков. Об этом пишет Need To Know.
Настоящее имя артиста — Роберто «Тито» Мартин Альеруццо. Майку Ди исполнилось 58 лет. Следователи обнаружили тело в септике под слоем земли и строительного мусора толщиной 15 сантиметров. Предварительная экспертиза показала тяжелую травму головы и другие повреждения.
Правоохранители задержали двух подозреваемых. Свидетели видели 29-летнего Хоэля Рамсеса Баладана рядом с рэпером 31 марта. По их словам, артист стоял с окровавленным лицом, указывал на Баладана и говорил, что тот избил его и забрал телефон.
Полиция арестовала мужчину вскоре после страшной находки. Второй фигурант, 33-летний Пабло Гарсия, пришел в участок 4 апреля. Оба отвергают обвинения и винят друг друга.
Местный продавец сообщил следствию, что в день преступления Баладан заходил в магазин и спрашивал, какое мыло лучше отстирывает кровь с одежды. Свой интерес он объяснил работой на бойне. Следователи считают, что мужчины хотели завладеть имуществом музыканта.
