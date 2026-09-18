Мужчина назвал опасные ошибки при возвращении в спортзал после 30 лет

18 сентября 2026, 08:06

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Россиянин, возобновивший тренировки после долгого перерыва, предупредил об опасности попыток быстро вернуться к прежним результатам. По его словам, после 30 лет организм хуже переносит резкий рост нагрузки, даже если раньше человек регулярно занимался спортом. Об этом сообщает Men Today.