Мужчина назвал опасные ошибки при возвращении в спортзал после 30 лет
Россиянин, возобновивший тренировки после долгого перерыва, предупредил об опасности попыток быстро вернуться к прежним результатам. По его словам, после 30 лет организм хуже переносит резкий рост нагрузки, даже если раньше человек регулярно занимался спортом. Об этом сообщает Men Today.
Автор отметил, что «мышечная память» нередко создает ложное ощущение готовности к старым весам. При этом суставы, связки и сердечно-сосудистая система за время паузы теряют привычную выносливость. Риск травм повышает отказ от разминки перед занятием.
Еще одной ошибкой мужчина назвал соперничество с более молодыми посетителями зала. Желание не уступать в рабочих весах часто ухудшает технику упражнений и создает лишнюю нагрузку на плечи.
Он призвал уделять внимание сну, рациону и отдыху между тренировками. Игнорирование восстановления при высоком рабочем стрессе, по его мнению, быстро приводит к переутомлению.
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