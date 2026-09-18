Названы отделы с самыми токсичными сотрудниками
Отделы продаж чаще других сталкиваются с негативом в рабочих чатах: доля сообщений с отрицательной окраской там превышает средний показатель по компании на 35%. На это указало исследование «Стахановца». Директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики Карина Остроносова считает, что напряжение в переписке сигнализирует о проблемах в рабочих процессах.
Об итогах анализа эксперты компании рассказали в беседе с «Газетой.Ru». AI-инструменты оценили эмоциональный фон сообщений и частоту резких выражений в корпоративных чатах.
Главным поводом для конфликтов у менеджеров по продажам становятся планы, выполнение KPI и обсуждение результатов. Высокая нагрузка и публичный разбор ошибок усиливают давление. В переписках чаще появляются претензии, обвинения и попытки переложить ответственность.
Финансовые службы и бухгалтерия заняли вторую строчку. Негативных сообщений там на 28% больше среднего уровня. Сотрудники этих подразделений нередко получают срочные запросы на обработку документов от коллег, что вызывает раздражение и споры.
IT-команды и службы поддержки разделили третье место с превышением на 22%. Специалистов чаще всего выводят из равновесия повторные обращения по вопросам, ответы на которые уже есть в инструкциях. Дополнительное напряжение создают срочные заявки.
Эксперты советуют компаниям изменить подход к причинам конфликтов. Для продаж рекомендуют скорректировать мотивацию и чаще давать сотрудникам положительную обратную связь. Бухгалтерии может помочь автоматизация типовых запросов, а IT-службам — понятная база знаний с инструкциями для пользователей.
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