Названы отделы с самыми токсичными сотрудниками

18 сентября 2026, 07:10

Продажи возглавили рейтинг самых конфликтных отделов

Фото: iStock/gorodenkoff

Отделы продаж чаще других сталкиваются с негативом в рабочих чатах: доля сообщений с отрицательной окраской там превышает средний показатель по компании на 35%. На это указало исследование «Стахановца». Директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики Карина Остроносова считает, что напряжение в переписке сигнализирует о проблемах в рабочих процессах.