ИИ ускорил подготовку фишинговых атак на бизнес

18 сентября 2026, 07:28

Фото: iStock/Alexander Sikov

Генеральный директор IT-интегратора Notamedia.Integrator Алексей Власов заявил, что нейросети упростили мошенникам сбор информации о компаниях и подготовку убедительных писем от имени коллег или партнеров.