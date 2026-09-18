ИИ ускорил подготовку фишинговых атак на бизнес
Генеральный директор IT-интегратора Notamedia.Integrator Алексей Власов заявил, что нейросети упростили мошенникам сбор информации о компаниях и подготовку убедительных писем от имени коллег или партнеров.
Преступники анализируют организационную структуру, роли сотрудников и сведения о рабочих задачах. После этого они рассылают сообщения, похожие на обычную корпоративную переписку. В письмах могут содержаться фиктивные счета, проекты соглашений, ссылки на копии страниц для входа в служебные сервисы или просьбы подтвердить авторизацию.
Серьезную угрозу несут скомпрометированные пароли и учетные записи бывших работников, если компания вовремя не лишила их доступа. Злоумышленники используют ошибки в защите внешних сервисов, старые версии программ и известные технические пробелы.
Власов в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовал сотрудникам прерывать операции при подозрительных запросах и обращаться к ответственным специалистам. Переводы денег, изменение платежных реквизитов и предоставление новых прав доступа стоит проверять через отдельный канал связи.
Эксперт посоветовал организациям включить многофакторную аутентификацию, выдавать персоналу минимально необходимые права и настроить немедленное отключение учетных записей после увольнения. Для финансовых и иных критичных действий необходимы дополнительные этапы подтверждения.
При инциденте компании следует оценить число затронутых систем, сообщить о ситуации руководству, юристам и специалистам по коммуникациям. Публичные заявления стоит делать после проверки основных обстоятельств и согласования общей позиции.
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