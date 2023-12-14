Мужчина, обвиненный женой в насилии ребенка, избежал тюрьмы благодаря одной записи камеры

Фото: istock / Liubomyr Vorona
Пользователь Reddit с ником ThrowRAch1495 поделился, как с помощью камеры видеонаблюдения смог избежать обвинений в насилии дочери.
Мужчина рассказал, что однажды по прибытию домой он застал супругу шестимесячную дочь спящими. Он отнес ребенка в другую комнату, чтобы поменять подгузник. Через несколько минут в комнату зашла супруга рассказчика и накинулась на него.
Оказалось, что ей привиделось, что он насилует ребенка. Она вызвала сотрудников полиции, мужчину арестовали. На следующей день он был освобожден после просмотра записи с камеры наблюдения, установленной в комнате. На кадрах отчетливо видно, что он просто меняет подгузник.
После необоснованных обвинений он захотел развестись с женой и получить полную опеку над дочерью. Автор поста не может смириться с тем, что супруга могла о нем такое подумать.
В комментариях пользователи поддержали рассказчика и обратили внимание, что ему было бы трудно доказать свою невиновность, если бы в комнате не было камеры.
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«Жена кричала и била меня, приговаривая: «Как ты мог?» Я понятия не имел, что она имела в виду», — поделился читатель Reddit.
После необоснованных обвинений он захотел развестись с женой и получить полную опеку над дочерью. Автор поста не может смириться с тем, что супруга могла о нем такое подумать.
В комментариях пользователи поддержали рассказчика и обратили внимание, что ему было бы трудно доказать свою невиновность, если бы в комнате не было камеры.
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Алина Юрчак