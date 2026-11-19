19 ноября 2026, 11:08

В Индии невиновный мужчина попал в тюрьму за выдуманное убийство

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В Индии мужчина по имени Раджеш нашел женщину, в убийстве которой его обвинили после ее исчезновения. Прежде он провел под стражей около двух с половиной лет. Об этом сообщает NDTV.