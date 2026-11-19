Мужчина одолжил девушке телефон и попал в тюрьму за выдуманное убийство
В Индии мужчина по имени Раджеш нашел женщину, в убийстве которой его обвинили после ее исчезновения. Прежде он провел под стражей около двух с половиной лет. Об этом сообщает NDTV.
Манджу ушла из дома в 2019 году. По данным издания, отец хотел выдать ее замуж против воли. На автобусной остановке девушка попросила у незнакомца телефон, позвонила родственникам и уехала к своему возлюбленному.
Владельцем телефона оказался Раджеш. После исчезновения дочери ее отец обратился в полицию, однако дело сначала не завели. В 2021 году мужчина вновь пришел к правоохранителям. Он заявил, что Раджеш якобы похитил Манджу, убил ее и бросил останки в реку.
Полиция не нашла тело, но арестовала подозреваемого. Позднее он вышел под залог и вместе с адвокатом начал искать девушку, продолжая утверждать, что не причастен к преступлению. В 2026 году Раджеш обнаружил Манджу в другом округе. За время своего отсутствия она вышла замуж. Женщина заявила, что не знает обвиняемого и готова подтвердить его невиновность.
Родственники Раджеша потребовали привлечь к ответственности отца Манджу и бывшего следователя. Семья подозревает, что последний мог сфабриковать доказательства. По делу ведут расследование.
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