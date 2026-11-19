19 ноября 2026, 02:24

В дагестанском селе Хебатли ночью загорелись три жилых дома террасного типа

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В ночь с 18 на 19 ноября в Цунтинском районе загорелись три жилых дома. Об этом сообщили в канале «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан» на платформе MAX.