В Дагестане ночью загорелись три жилых дома
В ночь с 18 на 19 ноября в Цунтинском районе загорелись три жилых дома. Об этом сообщили в канале «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан» на платформе MAX.
Инцидент случился в селе Хебатли. По предварительным данным ведомства, огонь охватил дома террасного типа. Из-за удалённости населённого пункта и нехватки воды на место пожара направили силы по повышенному рангу.
Сведения о пострадавших не поступали. Пользователи в соцсетях утверждают, что пламя уже уничтожило здание школы, но официального подтверждения этой информации в сообщении МЧС в настоящий момент нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ростове-на-Дону в продукции торгово-развлекательного центра «РИО» выявили африканскую чуму свиней (АЧС). Она опасна тем, что способна нанести серьёзный ущерб сельскому хозяйству, поскольку лечения и вакцины от АЧС в настоящий момент нет.
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