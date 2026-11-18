На трассе в Тюменской области три человека погибли в лобовом ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области. В результате аварии погибли три человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло днём 18 ноября на 42-м километре автодороги Исетск — Упорово. По предварительным сведениям, 44-летняя автоледи за рулём автомобиля ВАЗ не уступила дорогу второму автомобилисту на перекрёстке.
В аварии погибли водители обеих машин — женщина, 65-летний мужчина и его 51-летний пассажир. Серьёзные травмы получили две пассажирки 15 и 65 лет. Специалисты отметили, что на обеих машинах стояла зимняя резина. Прокуратура региона начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
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