19 ноября 2026, 07:27

Фото: iStock/peterscode

Почти 30 школьников и несколько работников учебного заведения на Камчатке обратились за медицинской помощью с признаками кишечного заболевания. ​Об этом утром 19 ноября сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.