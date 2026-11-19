На Камчатке почти 30 учеников попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции
Почти 30 школьников и несколько работников учебного заведения на Камчатке обратились за медицинской помощью с признаками кишечного заболевания. Об этом утром 19 ноября сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.
Ранее стало известно, что региональное управление Роспотребнадзора проводит по факту случившегося санитарно-эпидемиологическое расследование. Оно находится на контроле прокуратуры Петропавловска-Камчатского.
По уточнённой информации, пациенты с признаками острой кишечной инфекции обратились в больницы города 13 ноября. Медики оказали амбулаторную помощь 28 учащимся и четырем сотрудникам образовательного учреждения, госпитализация заболевшим не потребовалась.
В настоящий момент следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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