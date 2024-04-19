Мужчина оказался на грани развода из-за громко занимающихся сексом соседей

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Пенсионер пожаловался психотерапевту Колин Нолан на отсутствие отдыха из-за слишком громких соседей по ночам, а его супруга отказывается переезжать. В материале издания Mirror эксперт по отношениям дала совет, что делать в таких ситуациях.
Мужчина поделился, что после рождения ребенка у их дочери, они с женой перебрались поближе к семье. Только новые соседи оказались чрезмерно шумными.
Специалистка порекомендовала ему откровенно обсудить это с супругой и заявить о своей усталости от происходящего. При этом Нолан добавила, что не нужно сразу говорить о разводе, а постараться найти альтернативу. К примеру, можно найти другие дома в этом районе.
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«То они устраивают бесконечные ремонты, то проводят вечеринки до утра. Мы даже слышим, как они занимаются сексом. В собственном доме я не могу расслабиться. Но жена категорически против переезда, я даже боюсь, что у нас дело дойдет до развода. Что мне делать?», — пожаловался он.
Специалистка порекомендовала ему откровенно обсудить это с супругой и заявить о своей усталости от происходящего. При этом Нолан добавила, что не нужно сразу говорить о разводе, а постараться найти альтернативу. К примеру, можно найти другие дома в этом районе.
«Важно, чтобы вы оба были счастливы, иначе брак на самом деле может развалиться из-за постоянных стрессов. Покупка дома — это компромисс, который должен устраивать обе стороны», — отметила психотерапевт.Читайте также:
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Алина Юрчак