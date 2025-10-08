Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги

08 октября 2025, 08:32

Суд отклонил иск мужчины, перепутавшего российские и белорусские рубли

Фото: iStock/Aliaksandr Yarmashchuk

Мужчина решил приобрести кочергу для мангала, но столкнулся с неожиданной проблемой. Он увидел на маркетплейсе цену в 13 рублей 31 копейку за один товар и 25 рублей 86 копеек за другой. Однако при оплате с его карты списали 727 рублей, пишет РИА Новости.