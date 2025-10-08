Мужчина перепутал российские и белорусские рубли при покупке кочерги
Мужчина решил приобрести кочергу для мангала, но столкнулся с неожиданной проблемой. Он увидел на маркетплейсе цену в 13 рублей 31 копейку за один товар и 25 рублей 86 копеек за другой. Однако при оплате с его карты списали 727 рублей, пишет РИА Новости.
После этого покупатель направил претензию в маркетплейс с требованием вернуть переплату в размере 701 рубля 11 копеек. Он надеялся получить товар по цене, указанной на сайте. Однако компания отказала ему, и мужчина обратился в суд.
Три инстанции рассмотрели дело и отклонили иск. Выяснилось, что сам покупатель выставил настройки приложения так, что все цены отображались в белорусских рублях. Суд признал, что мужчина не учел этот момент и несет ответственность за свои действия.
