Россиянам сообщили о самых продолжительных новогодних выходных
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о рекордной продолжительности ближайших новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы ведомства, зимние каникулы продлятся 12 дней. Котяков отметил, что таких долгих новогодних выходных не было уже очень давно.
Особое внимание министр уделил традиции делать 31 декабря нерабочим днём через систему переноса праздников. В этом году для оптимизации отдыха были перенесены выходные дни: 3 и 4 января (выпадающие на субботу и воскресенье) перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года соответственно.
Такая продолжительность новогодних каникул станет возможной благодаря грамотной системе переноса нерабочих дней, что позволит россиянам насладиться продолжительным отдыхом в зимний период, добавил министр.
