SuperJob: Россияне оценили размер достойной пенсии в 49 тысяч 800 рублей
Российские граждане уверены, что достойная пенсия должна составлять почти 50 тысяч рублей. Такие результаты показало исследование сервиса по трудоустройству SuperJob, пишет РБК.
Особенно высокие запросы у мужчин и москвичей. Люди старше 45 лет называют цифру около 51 тысячи рублей, тогда как молодежь мечтает о сумме порядка 48 тысяч. Разрыв невелик, но показателен. Мужчины рассчитывают на 51 тысячу 200 рублей, женщины довольствуются немного меньшей суммой — примерно 50 тысяч 100 рублей.
География тоже влияет на ожидания. Москвичи готовы принимать минимум 52 тысячи 500 рублей, жители Петербурга согласны на 51 тысячу 900 рублей, а хабаровчане — всего лишь 50 тысяч 100 рублей.
Читайте также: