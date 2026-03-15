Мужчина похудел на 136 килограммов благодаря одной внутренней установке
Житель Канады Джесси Малли похудел на 136 килограммов за четыре года и раскрыл секреты своего успеха. Об этом сообщает Daily Mail.
Малли начал стремительно набирать вес, когда работал удаленно в техподдержке и страдал от зависимости от видеоигр. В тот период он вел малоподвижный образ жизни и питался исключительно вредной пищей. Вес мужчины стал настолько большим, что даже домашние весы не могли его отобразить. По словам Малли, он весил около 254 килограммов.
Джесси неоднократно пытался сесть на диету, но каждый раз срывался и набирал еще больше веса. Ситуация изменилась в октябре 2022 года, когда мужчина посмотрел ролик в интернете. Ключевым моментом для Малли стало осознание, что сдаваться ни в коем случае нельзя.
На следующий день канадец начал худеть. Малли выбрал диету, основанную на продуктах с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров и углеводов. Он стал чаще ходить по лестнице и приобрел VR-шлем, который позволил ему продолжать играть, но при этом больше двигаться. В январе 2023 года мужчина начал посещать тренажерный зал. Эти изменения привели к заметным результатам.
В 2025 году Малли был вынужден сделать операцию по удалению излишков кожи с живота, рук и ног. Несмотря на достигнутый успех, он продолжает поддерживать здоровый образ жизни и стремится к дальнейшему снижению веса.
