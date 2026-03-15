Стало известно, сколько собаководы тратят в месяц на своих питомцев
Затраты более половины российских собаководов на питание и ветеринаров для своих питомцев укладываются в 10 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Он представил результаты исследования РКФ, охватившего 1972 человека из различных регионов России. Из них 70% владеют взрослыми собаками, а 43% содержат питомцев крупных пород. Почти половина владельцев (46%) кормят своих собак промышленным сухим кормом. В десятку самых популярных пород вошли: немецкая овчарка, метисы, американский стаффордширский терьер, лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, бигль, джек-рассел терьер, такса, французский бульдог и цвергшнауцер.
Треть владельцев (34%) ежемесячно тратят на собаку от 5 до 10 тысяч рублей. 22% опрошенных расходуют от 10 до 15 тысяч, почти столько же (21%) — более 15 тысяч. 19% владельцев тратят от 3 до 5 тысяч, и лишь 4% укладываются в сумму до 3 тысяч, добавил Голубев.
Наибольшие расходы связаны с ветеринарным обслуживанием. 65% владельцев столкнулись с незапланированными тратами на лечение, причем у большинства их сумма превысила 30 тысяч рублей. Даже регулярные визиты к ветеринару обходятся недешево: 27% тратят на них от 5 до 10 тысяч рублей в год, отметил кинолог.
Тем не менее, исследование показывает, что владельцы собак продолжают возить своих питомцев на выставки, к кинологам, для груминга, физиотерапии, массажа и даже в бассейн. 42% владельцев тратят более 30 тысяч рублей в год на дополнительные услуги, а 72% опрошенных пользуются как минимум тремя различными видами услуг для своих питомцев.
Читайте также: