В Госдуме рассказали о подходах к строительству новых городов

15 марта 2026, 15:43

Депутат Говырин назвал связь базовым условием развития новых городов

Фото: Istock/goncharovaia

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что связь стала для новых городов базовым условием развития наравне с электричеством и водой. Он подчеркнул, что к 2030 году все населённые пункты с населением от 100 до 1000 человек должны получить услуги связи.





В беседе с NEWS.ru Говырин напомнил о планах на 2026 год отремонтировать более 19 тысяч километров региональных дорог по нацпроекту. По словам политика, обновлённая Стратегия пространственного развития фиксирует курс на поддержку 2160 опорных населённых пунктов. Власти ставят задачу разработать 200 мастер-планов для таких территорий до 2030 года.

«Смысл новых городов в том, что человеку нужен не набор разрозненных объектов, а цельная среда, где рядом с домом есть работа, школа, медицина, спорт, прогулочные маршруты, сервисы и нормальная связь с внешним миром», — отметил парламентарий.