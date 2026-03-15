В Москве установлен третий за месяц температурный рекорд
Температура воздуха в Москве в воскресенье, 15 марта, достигла рекордного значения третий раз за месяц. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в личном блоге.
Эксперт отметил, что к 13 часам температура в столице достигла плюс 9,9 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Предыдущее самое высокое значение суточной температуры было зафиксировано в 2015 году.
По словам синоптика, это уже третий температурный рекорд в марте в Москве. Ожидается и дальнейшее повышение температуры, а окончательное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, добавил Леус.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Москва может попрощаться со снегом ко Дню космонавтики, 12 апреля.
