Мужчина поймал акулу-людоеда и пошел под суд
Американца осудили из-за большой белой акулы, также называемой как акула-людоед. Об этом сообщает телеканал CBS News.
По версии следствия, прошлой осенью 30-летний Кристофер Стефан вместе с командой и европейским клиентом отправился в многодневную экспедицию для поимки акулы. В итоге они смогли отловить самца по кличке Аарон, за которым специалисты следят с помощью метки с 2024 года. Длина особи составляла 2,9 метра.
Рыбак опубликовал видео в соцсетях, после чего власти обвинили его в незаконном вылове акулы и жестоком обращении с ней. На снятых им кадрах видно, что для поиски особи использовалось запрещенное оборудование. Кроме того, участники экспедиции долго праздновали удачную рыбалку и фотографировались с акулой, прежде чем отпустить ее.
На первом судебном заседании Стефану предъявили обвинения. Следующее слушание по делу состоится 11 декабря. До этого времени мужчине запрещено рыбачить, публиковать в интернете видео об этом и покидать Массачусетс. Адвокат американца назвал его опытным рыбаком, который выступает за ответственное отношение к природе.
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