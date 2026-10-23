Учительница погибла в попытке вызволить школьника из туалета

23 октября 2026, 18:21

В Бразилии учительница погибла в попытке помочь застрявшему в туалете ребенку

Фото: istockphoto/IrKiev

В Бразилии преподавательница языковой школы погибла при попытке помочь школьнику, застрявшему в туалете. Об этом сообщает Metropoles.





По информации правоохранителей, женщина пыталась передать ключи ученику через окно туалета, но споткнулась и неудачно упала. Прибывшие на место офицеры обнаружили её лежащей без сознания возле лестницы.



Медики, вызванные к месту происшествия, уже не смогли помочь пострадавшей. Специалисты криминалистической и судебно-медицинской служб провели необходимые экспертизы.



Погибшая работала в языковой школе Fisk в районе Табоан. В социальных сетях учебного заведения опубликовали соболезнования. Школа также приостановила занятия во всех своих филиалах в городе в пятницу, 23 октября.





«Сегодня мы прощаемся с тем, кто был не просто профессионалом. Най была блестящим педагогом, которая с любовью и самоотдачей выполняла свою работу. Она была особенным человеком, озарявшим жизнь всех вокруг», — говорится в сообщении.