Россиянин получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс

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Турист из России благодаря Роспотребнадзору получил больше 80- тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.
Известно, что мужчина приобрел авиабилет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года, но рейс отменили из-за распространения коронавируса.
Спустя некоторое время россиянин потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги — более 80 тысяч рублей. Перевозчик в ответном письме указал, что деньги смогут вернуться только по истечении трех лет с даты отправления рейса согласно Постановлению Правительства РФ № 991.
«Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя. <...> В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84 179 рублей» — сообщили в ведомстве.Ранее Росавиация предупредила об опасности полетов некоторых самолетов РФ за рубеж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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