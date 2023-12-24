«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы

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Блогеру Александру Лещёву из города Краснотурьинск Свердловской области, потерявшему жену в страшном ДТП с автобусом в ноябре, стали поступать угрозы. Сам мужчина уверен, что из-за попыток добиться справедливости с ним хотят расправиться, пишет E1.RU.
Супруга Лещёва погибла в страшном ДТП на Серовском тракте. Междугородний автобус, на котором ехала женщина, снесло в кювет.
Блогер уверен, что авария произошла из-за лысой резины. Он потребовал посадить директора транспортной компании. Лещёв много раз заявлял, что намерен добиться справедливости, а спустя время ему стали поступать сообщения с угрозами.
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Блогер уверен, что авария произошла из-за лысой резины. Он потребовал посадить директора транспортной компании. Лещёв много раз заявлял, что намерен добиться справедливости, а спустя время ему стали поступать сообщения с угрозами.
«Лещ, ещё раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», — цитирует издание текст одного из сообщений.
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Диана Аванесян