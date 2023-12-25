В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД

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В Пскове трое школьников закидали снегом Вечный огонь, их личности установлены правоохранителями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Уточняется, что школьники кинули в Вечный огонь на площади Победы несколько снежных глыб, из-за чего пламя мемориала потухло.
Несовершеннолетних доставили в городской отдел полиции, туда же экстренно вызвали родителей школьников.
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«По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения», — проинформировали в пресс-службе.
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Диана Аванесян