Мужчина попытался удивить супругу в постели и был осмеян

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Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который попытался удивить жену в постели, но оказался обсмеянным. Совет эксперта публикует издание Slate.
Как утверждает автор письма, у них с супругой разные сексуальные темпераменты. Он любит заниматься сексом, а жена соглашается на интим примерно раз в 10 дней и никогда сама не проявляет инициативу. Чтобы разнообразить сексуальную жизнь, мужчина приобрёл дизайнерское мужское нижнее белье и примерил его.
В ответ Юзвяк заявил, что, возможно, супруге необходима помощь в раскрытии своей сексуальности.
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«Я зашел в комнату, и она начала смеяться. Сказала, что я выгляжу комично, что это вещь для ненормальных и что она выглядит как что-то медицинское. Мы так много говорили об этой проблеме, но мне действительно тяжело, я чувствую себя неудовлетворенным и одиноким», — написал мужчина с просьбой помощи.
В ответ Юзвяк заявил, что, возможно, супруге необходима помощь в раскрытии своей сексуальности.
«Если вы обсуждаете только нужды и неудовлетворение мужчины, попробуйте для разнообразия сконцентрироваться на женских. Пусть она объяснит, почему ей не нравится секс и что бы она хотела попробовать, но скрывала», — заявил эксперт.Читайте также:
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Алина Юрчак