Мужчина принимал «Оземпик» по назначению врача и навсегда ослеп

15 октября 2026, 17:26

Fox News: пациент с диабетом из Мэриленда ослеп после приема «Оземпика»

Фото: iStock/Motortion

Житель штат Мэриленд, США, Тодд Энгель заявил, что ослеп после приема препарата «Оземпик». Его слова передает телеканал Fox News.





Мужчина рассказал, что лекарство ему прописали в 2023 году от диабета. Через четыре месяца после начала приема у него диагностировали NAION — повреждение зрительного нерва из-за нарушения кровотока, которое вызывает внезапную и необратимую слепоту.



Американец вспомнил, как однажды вышел из душа и сказал жене, что не видит правым глазом, а позже зрение пропало и в левом. Врачи сообщили, что восстановить его невозможно. Около 40 лет мужчина трудился оператором тяжелой техники и водителем грузовика. Теперь он не может работать и читать, пользуется белой тростью и полагается на близких.

«Я просыпаюсь в темноте и засыпаю в темноте», — признается Энгель.