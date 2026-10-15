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В Петербурге нашли разложенный по сумкам труп

В Кировском районе Петербурга нашли разложенные по сумкам останки человека
Фото: istockphoto/Dzurag

В Кировском районе Петербурга правоохранители обнаружили расчленённые останки человека, разложенные по сумкам. Страшную находку сделали на проспекте Народного Ополчения, в районе дома №26, сообщили в оперативных службах.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На российской остановке общественного транспорта нашли труп. Предварительно, очевидцы сообщали, что тело принадлежит мужчине. На опубликованных кадрах было видно реанимобиль.

Кроме того, в Москве труп мужчины почти неделю пролежал на заднем сиденье каршеринга. Страшная находка обнаружилась на Абельмановской улице.

Никита Кротов

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