В Петербурге нашли разложенный по сумкам труп
В Кировском районе Петербурга правоохранители обнаружили расчленённые останки человека, разложенные по сумкам. Страшную находку сделали на проспекте Народного Ополчения, в районе дома №26, сообщили в оперативных службах.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На российской остановке общественного транспорта нашли труп. Предварительно, очевидцы сообщали, что тело принадлежит мужчине. На опубликованных кадрах было видно реанимобиль.
Кроме того, в Москве труп мужчины почти неделю пролежал на заднем сиденье каршеринга. Страшная находка обнаружилась на Абельмановской улице.
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