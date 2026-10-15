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Убийцы и насильники российской пенсионерки попались спустя 11 лет

В Оренбуржье спустя 11 лет задержали двух убийц и насильников пенсионерки
Фото: iStock/Yingko

В Оренбургской области задержали двоих обвиняемых в убийстве пожилой женщины, совершенном одиннадцать лет назад. Им также вменили статьи об изнасиловании и разбое, передает телеканал РЕН ТВ.



По версии следствия, мужчины совершили преступление в Соль-Илецком районе. Пятеро сообщников проникли в дом пенсионерки, напали на нее и изнасиловали. После этого злоумышленники изранили жертву ножом, похитили ценные вещи и скрылись.

Вычислить нападавших смогли лишь сейчас благодаря современным методам экспертизы. Двум фигурантам уже предъявили обвинение, дела остальных выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области арестовали двоих молодых людей, подозреваемых в изнасиловании 18-летней знакомой.

Лидия Пономарева

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