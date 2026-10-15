Убийцы и насильники российской пенсионерки попались спустя 11 лет

15 октября 2026, 16:37

В Оренбуржье спустя 11 лет задержали двух убийц и насильников пенсионерки

Фото: iStock/Yingko

В Оренбургской области задержали двоих обвиняемых в убийстве пожилой женщины, совершенном одиннадцать лет назад. Им также вменили статьи об изнасиловании и разбое, передает телеканал РЕН ТВ.