Убийцы и насильники российской пенсионерки попались спустя 11 лет
В Оренбургской области задержали двоих обвиняемых в убийстве пожилой женщины, совершенном одиннадцать лет назад. Им также вменили статьи об изнасиловании и разбое, передает телеканал РЕН ТВ.
По версии следствия, мужчины совершили преступление в Соль-Илецком районе. Пятеро сообщников проникли в дом пенсионерки, напали на нее и изнасиловали. После этого злоумышленники изранили жертву ножом, похитили ценные вещи и скрылись.
Вычислить нападавших смогли лишь сейчас благодаря современным методам экспертизы. Двум фигурантам уже предъявили обвинение, дела остальных выделили в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области арестовали двоих молодых людей, подозреваемых в изнасиловании 18-летней знакомой.
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