Мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального влечения к жене

Крайняя нехватка продовольствия в некоторых частях сектора Газа уже превысила уровень голода, и массовая гибель теперь неизбежна без немедленного прекращения огня и увеличения поставок продовольствия. Об этом сообщает агентствo Reuters со ссылкой на комплексную классификацию этапов продовольственной безопасности (IPC), на которую опирается Продовольственная организация ООН (ФАО).

«В настоящее время прогнозируется и неизбежен голод на севере Газы и в мухафазах Газа, и ожидается, что он проявится в течение прогнозируемого периода с середины марта 2024 года по май 2024 года», — говорится в свежем отчёте IPC.













14 декабря в ООН сообщили, что инфраструктура в Газе разрушена и это место теперь не является пригодным для жизни. Такая картина наблюдается в том числе на юге анклава и в Рафахе.