Мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального влечения к жене

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Мужчина потерял к жене сексуальное влечение после того, как она увеличила губы и сделала подтяжку лица и шеи. Об этой проблеме он рассказал на форуме Reddit.
Пользователь под ником r/AITAH рассказал, что изначально не был рад решению жены сделать пластическую операцию на лице, однако препятствовать ей не стал.
По его словам, даже после нескольких месяцев он так и не смог привыкнуть к новой внешности супруги. Мужчина пожаловался, что боится смотреть на неё и занимался с ней сексом только в темноте или вовсе старался избегать интимной близости.
В итоге он был вынужден признаться, что новое лицо супруги ему не понравилось. Тогда жена перестала с ним разговаривать. При этом мужчина отметил, что продолжает любить свою жену, но теперь, по его словам, она похожа на синюю инопланетянку из «Пятого элемента».
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По его словам, даже после нескольких месяцев он так и не смог привыкнуть к новой внешности супруги. Мужчина пожаловался, что боится смотреть на неё и занимался с ней сексом только в темноте или вовсе старался избегать интимной близости.
«Она не выдержала и спросила, есть ли у меня роман. Я ответил, что нет. Она попросила посмотреть мой телефон. Я разблокировал его и передал. Я не беспокоился, что она что-нибудь найдет, потому что находить было нечего», — рассказал мужчина.
В итоге он был вынужден признаться, что новое лицо супруги ему не понравилось. Тогда жена перестала с ним разговаривать. При этом мужчина отметил, что продолжает любить свою жену, но теперь, по его словам, она похожа на синюю инопланетянку из «Пятого элемента».
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Элина Позднякова