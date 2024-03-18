Врач раскрыл неожиданную пользу регулярного секса

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что регулярный секс способен улучшить работу иммунитета человека. Об этом он говорил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Одна из гостей передачи задала вопрос, действительно ли регулярный секс благотворно влияет на иммунную систему. Мясников ответил утвердительно.
Ранее Мясников также заявлял, что инфаркт может маскироваться под другие патологии. При классическом проявлении этого заболевания человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, челюсти, ушах, появляются проблемы с дыханием и холодный пот. При этом нередки случаи, когда люди ничего не чувствуют и узнают об инфаркте уже от врача.
Инфаркт очень часто напоминает астму. Человеку не хватает воздуха, появляется удушье, как правило в ночное время. При этом, важно вовремя понять, что это может быть инфаркт и вовремя вызвать скорую.
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Ранее Мясников также заявлял, что инфаркт может маскироваться под другие патологии. При классическом проявлении этого заболевания человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, челюсти, ушах, появляются проблемы с дыханием и холодный пот. При этом нередки случаи, когда люди ничего не чувствуют и узнают об инфаркте уже от врача.
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Элина Позднякова