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Врач раскрыл неожиданную пользу регулярного секса

Врач Мясников: регулярный секс улучшает работу иммунитета
18 марта 2024, 13:23
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что регулярный секс способен улучшить работу иммунитета человека. Об этом он говорил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Одна из гостей передачи задала вопрос, действительно ли регулярный секс благотворно влияет на иммунную систему. Мясников ответил утвердительно.

Ранее Мясников также заявлял, что инфаркт может маскироваться под другие патологии. При классическом проявлении этого заболевания человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, челюсти, ушах, появляются проблемы с дыханием и холодный пот. При этом нередки случаи, когда люди ничего не чувствуют и узнают об инфаркте уже от врача.


Инфаркт очень часто напоминает астму. Человеку не хватает воздуха, появляется удушье, как правило в ночное время. При этом, важно вовремя понять, что это может быть инфаркт и вовремя вызвать скорую.

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Для подмосковных больниц закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
18 марта 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 20 современных передвижных рентгеновских аппаратов закупят для больниц Московской области в текущем году, такая техника позволяет проводить диагностическое обследование пациентов прямо в палате, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое. (…) В этом году планируем закупить 22передвижных рентген-аппарата на сумму более 160 млн рублей», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она напомнила, что в прошлом году в больницы области также поступили 22 новых мобильных аппарата для рентгена.

Современная цифровая техника отличается сниженной лучевой нагрузкой при более чётком изображении. Снимок поступает в электронную медицинскую карту пациента.

Закупка современного медицинского оборудования в регионе проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#минздрав мо
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Свыше 500 аппаратов ЭКГ и холтеров обновят в больницах Подмосковья
18 марта 2024, 12:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 500 аппаратов ЭКГ и холтеров планируют поставить в подмосковные больницы в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новые аппараты появятся больницах на территории всего региона до конца 2024 года.

«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники. На закупку будет направлено более 200 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что обновление медицинских аппаратов и модернизация больниц проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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Подмосковные врачи удалили ребёнку жабры
18 марта 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четырёхлетнего мальчика с рудиментарными жабрами прооперировали в Видновской больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Маленький пациент поступил в больницу с новообразованием на шее сбоку. Исследование показало, что это редкая врождённая патология — элемент жаберной дуги. Для решения этой проблемы возможно только оперативное вмешательство.

«Операция длилась несколько часов, в итоге рудимент удалось удалить, всё прошло благополучно», — отметила завотделением детской хирургии Видновской больницы Виктория Жиронкина.
Она добавила, что жаберные щели, которые есть у всех эмбрионов, при нормальном развитии они заращиваются. Если этого не происходит, может сформироваться жаберный свищ или киста, в которой находятся мышечные волокна, части хряща и слизистых желез. При этом рудимент жаберной дуги в виде кости, как у поступившего мальчика, встречается крайне редко.

Сейчас прооперированный ребёнок чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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#минздрав мо
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В Долгопрудном врачи удалили 15-сантиметровую опухоль у студента
18 марта 2024, 12:07

Фото: istockphoto / Gumpanat

Долгопрудненские врачи  спасли студента с 15-сантиметровой опухолью забрюшинного пространства. Об этом сообщила пресс-служа министерства здравоохранения Московской области.
21- летнего парня привезли в больницу с подозрением кишечной инфекции из-за болей в животе и высокой температуры. в ходе УЗИ у него нашли опухоль размеров 15 сантиметров, которая находилась забрюшинном пространстве.

«Опухоль исходила из забрюшинного пространства и врастала в тонкий кишечник, из-за чего его содержимое проникало в само образование. Ситуацию осложняла локализация опухоли, она находилась в труднодоступном для удаления месте – между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки. Операция длилась 5 часов. В результате пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание крови», — поделился завотделения хирургии Сергей Лисин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациент выписан и ​находится ​под наблюдением онколога.

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Ученые назвали три жирных продукта ключом к здоровому сердцу
Канадские ученые назвали молоко, мясо и жирную рыбу ключом к здоровому сердцу
18 марта 2024, 08:41

Фото: istock / a_namenko

Канадские ученые подтвердили, что наличия в рационе человека достаточного количества фруктов, овощей, орехов и бобовых способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращает инсульты и сердечные приступы. Об этом пишет Pronews.gr.
Исследователи из Университета Макмастера вместе с коллегами из других исследовательских центров проверили данные 245 тысяч человек с разным уровнем дохода из 80 государств.

Ведущий исследователь Эндрю Менде заявил, что натуральные продукты в рационе являются ключом к снижению риска развития болезней со стороны сердца. Он уточнил, что важны не только фрукты и овощи, но и рыба, жирная молочная продукция и необработанное мясо.

Отмечается, что употребление названых продуктов должно быть в умеренном количестве. К примеру, жирную морскую рыбу лучше есть с овощами или с гарниром из бобовых около двух-трех раз в неделю.

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#рыба
#продукты
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#фрукты
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Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком
Ученые Института онкологии: Разгрузочная диета помогает бороться с раком
17 марта 2024, 06:40

Фото: iStock/monticelllo

Массачусетский технологический институт и Институт онкологии Даня-Фарбера провели исследование, чтобы показать, какая диета помогает снизить риск развития рака. Исследователи обнаружили, что наиболее благоприятный эффект оказывает диета, не перегруженная продуктами, сообщается в материале научного журнала Nature.
Раковые клетки используют глюкозу в качестве источника энергии. Ученые предполагают, что разгрузочные и кетогенные диеты могут негативно влиять на рост опухоли, ограничивая доступные ей вещества.

Однако эксперименты на мышах с раковыми опухолями поджелудочной железы показали, что разгрузочные диеты оказывают более положительное влияние на развитие опухоли, чем кетогенные диеты. Другими словами, количество глюкозы не играет существенной роли в замедлении роста опухоли.

Ученые изучали рост клеток рака поджелудочной железы в зависимости от типа диеты. Уровень глюкозы в крови снижался при обеих диетах. Однако уровень липидов также снижался при разгрузочной диете и, наоборот, повышался при кетогенной диете.

Липиды необходимы для построения мембран опухолевых клеток. Если опухоли не могут получить достаточное количество липидов из внешних источников, они должны сами вырабатывать эти вещества. Для этого процесса необходим фермент стеарил-коэнзим А-десатураза (СКД), который превращает одни жирные кислоты в другие.

Поэтому доказано, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов потенциально может быть связаны с увеличением продолжительности жизни пациентов.

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#здоровье
#ученые
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Открыты последствия курения для клеток
Чикагский университет: Обнаружены генетические последствия курения
17 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Ученые из Чикагского университета обнаружили значительный клеточный и генетический ущерб, наносимый курением, говорится в исследовани для American Journal of Human Genetics.
Исследователи проанализировали эпигенетические данные, чтобы оценить влияние курения на метилирование ДНК (тип эпигенетической регуляции, при котором метильные группы связываются с нуклеотидами). В данном исследовании изучалось метилирование динуклеотидов, состоящих из цитозина и гуанина (CpG).

Было обнаружено, что участки метилирования связаны с последствиями курения. Распространенность этих участков в разных типах тканей позволяет предположить, что метилирование ДНК является способом защиты организма от вредного воздействия табачного дыма.

Также были зафиксированы 6 350 метилированных CpG в тканях легких и 2 753 – в тканях толстой кишки. Это объясняется непосредственным воздействием табачного дыма на легкие.

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#здоровье
#исследование
#сигареты
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Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
Фармацевт Ли: привычка отсыпаться по выходным приводит к накоплению усталости
15 марта 2024, 21:54

Фото: istock / Tero Vesalainen

Врач-фармацевт Дебора Ли заявила, что привычка отсыпаться по выходным мешает полноценно отдыхать и только накапливает усталость. Об этом пишет Daily Mirror.
Как утверждает эксперт, большинство людей таким образом стараются компенсировать нехватку сна, но сталкиваются с противоположенным результатом. Ли пояснила, что это происходит из-за нарушения естественного цикла сна и бодрствования.

«Поздние подъемы сбивают внутренние часы вашего организма, что приводит к трудностям с засыпанием. Такой беспорядочный режим наносит ущерб общему состоянию здоровья, провоцирует беспокойство и другие проблемы», — предупредила Ли.
По мнению врача, сохранить бодрость можно только, если вставать и ложиться в одно и то же время. Также она отметила, что важно спать не меньше семи часов, но кому-то для чувства бодрости нужно 8 или даже 10 часов.

В таком случае она порекомендовала корректировать режим в соответствии с индивидуальными потребностями, отказаться от привычки отсыпаться по выходным, а недостаток сна компенсировать за счет небольшого дневного сна.

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Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде
15 марта 2024, 21:48

Фото: istockphoto.com/Lisovskaya

Диетолог Маргарита Королева заявила, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
«Продукт куда сильнее помогает организму, если употреблять его в сыром. В нём содержится растительная клетчатка, которая помогает работе кишечника — длинные углеводы являются полезным лакомством для пищеварительного микробиома, что способствует укреплению иммунитета. Также свекла помогает проводить детоксикацию организма», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она напомнила, что свекла является источником таких питательных элементов, как углеводы и микроэлементы.

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