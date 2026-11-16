Мужчина разбил свою машину, что спасти незнакомца с инсультом

16 ноября 2026, 13:45

Австралиец разбил свой пикап, чтобы спасти водителя с инсультом

Фото: iStock/Motortion

Житель австралийской Аделаиды Скотт Холланд спровоцировал аварию, чтобы остановить неуправляемый автомобиль и спасти его водителя. Об этом сообщает телеканал ABC News.