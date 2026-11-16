Мужчина разбил свою машину, что спасти незнакомца с инсультом
Житель австралийской Аделаиды Скотт Холланд спровоцировал аварию, чтобы остановить неуправляемый автомобиль и спасти его водителя. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Все началось с того, что ехавший впереди белый Lexus начал вилять из стороны в сторону. Другие автомобилисты сигналили, пытаясь привлечь внимание водителя, но тот не никак реагировал. Холланд обогнал машины и заметил, что за рулем сидит пожилой мужчина, обмякший на сиденье.
Машина тем временем приближалась к оживленному перекрестку. Чтобы не пустить туда Lexus, Скотт встал прямо перед ним и затормозил — автомобили столкнулись и остановились. Однако пенсионер внезапно включил заднюю передачу и врезался в машину позади. Тогда Холланд бросился к Lexus, пробрался в салон через пассажирскую дверь и заглушил двигатель, а оказавшаяся рядом медсестра помогла вызвать скорую.
Как выяснилось, у пожилого водителя произошел инсульт — правая сторона тела перестала слушаться, поэтому управлять машиной он уже не мог. Сейчас мужчина лечится в больнице и идет на поправку. Поступок Холланда отметили полицейские и пожарные, прибывшие на место, а премьер Южной Австралии Питер Малинаускас позвонил ему лично — поблагодарил за спасение человека и пригласил на финал гонок Supercars.
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