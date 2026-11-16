SHOT: В Крылатском загорелся горнолыжный курорт «Лата Трэк»
На территории популярного у москвичей горнолыжного курорта «Лата Трэк» в районе Крылатское произошёл пожар. По данным Telegram-канала SHOT, возгорание началось в ангаре со спортивным инвентарём.
Огонь стремительно распространился по территории комплекса и перешёл на соседнее здание. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
«Лата Трэк» — крупный спортивно-экологический комплекс под открытым небом, расположенный на Крылатских холмах. Предварительно, открытие сезона 2026–2027 годов ожидается 9 декабря.
Ранее пожар произошел на северо-западе Москвы. Все случилось на улице Габричевского.
Читайте также: