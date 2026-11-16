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SHOT: В Крылатском загорелся горнолыжный курорт «Лата Трэк»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

На территории популярного у москвичей горнолыжного курорта «Лата Трэк» в районе Крылатское произошёл пожар. По данным Telegram-канала SHOT, возгорание началось в ангаре со спортивным инвентарём.



Огонь стремительно распространился по территории комплекса и перешёл на соседнее здание. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

«Лата Трэк» — крупный спортивно-экологический комплекс под открытым небом, расположенный на Крылатских холмах. Предварительно, открытие сезона 2026–2027 годов ожидается 9 декабря.

Ранее пожар произошел на северо-западе Москвы. Все случилось на улице Габричевского.

Никита Кротов

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