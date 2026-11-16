В ХМАО буйный пациент чуть не потерял штаны, когда громил больницу
В медицинском учреждении Ханты-Мансийского автономного округа мужчина вел себя неадекватно: он повредил оборудование, высказывал угрозы в адрес медперсонала и размахивал обломком костыля. Ни охрана, ни сотрудники больницы не смогли успокоить дебошира, пишет РЕН ТВ.
На место прибыли полицейские, однако мужчина продолжал сопротивляться даже после их появления. При задержании он оказал настолько активное сопротивление, что едва не лишился собственных штанов. В итоге нарушителя доставили в отдел полиции.
Ранее росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в московском банке. Патрульные приехали на сигнал «Тревога» с охраняемого объекта.
Кроме того, пьяный неадекват напал на детей в российском лагере. Помимо нападения на подростков, он повредил мебель.
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