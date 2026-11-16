В ХМАО буйный пациент чуть не потерял штаны, когда громил больницу

16 ноября 2026, 13:39

В ХМАО буйный пациент устроил дебош в больнице и едва не потерял штаны

Фото: istockphoto/sudok1

В медицинском учреждении Ханты-Мансийского автономного округа мужчина вел себя неадекватно: он повредил оборудование, высказывал угрозы в адрес медперсонала и размахивал обломком костыля. Ни охрана, ни сотрудники больницы не смогли успокоить дебошира, пишет РЕН ТВ.