Мужчина с опухолью мозга заметил необычные симптомы до постановки диагноза
Житель Шотландии узнал о раке из-за долгого преследования запаха сладкой ваты
63-летний британец Стив Тернбулл из Шотландии, на протяжении нескольких месяцев ощущавший странные запахи, узнал, что у него злокачественная опухоль мозга — глиобластома. Об этом сообщает издание The Mirror.
Мужчина рассказал, что впервые почувствовал недомогание зимой 2024 года. Тогда его внезапно стошнило после того, как он попробовал мясную подливу. В течение нескольких дней после этого его начали беспокоить необычные запахи — один из них напоминал сахарную вату.
«После случая с подливой я задул свечу и снова почувствовал этот запах. Мне снова стало плохо. Со временем такие эпизоды стали регулярными, и это ощущение стало казаться нормой», — вспоминает Тернбулл.Спустя несколько месяцев, по его словам, появились новые симптомы: головокружения, боли в голове и нарушение координации.
Врачам пришлось провести обследование, включая МРТ, в результате которого был поставлен диагноз — глиобластома, одна из наиболее агрессивных форм рака мозга.