Мужчина с опухолью мозга заметил необычные симптомы до постановки диагноза

26 августа 2025, 12:17

Житель Шотландии узнал о раке из-за долгого преследования запаха сладкой ваты

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

63-летний британец Стив Тернбулл из Шотландии, на протяжении нескольких месяцев ощущавший странные запахи, узнал, что у него злокачественная опухоль мозга — глиобластома. Об этом сообщает издание The Mirror.





Мужчина рассказал, что впервые почувствовал недомогание зимой 2024 года. Тогда его внезапно стошнило после того, как он попробовал мясную подливу. В течение нескольких дней после этого его начали беспокоить необычные запахи — один из них напоминал сахарную вату.





«После случая с подливой я задул свечу и снова почувствовал этот запах. Мне снова стало плохо. Со временем такие эпизоды стали регулярными, и это ощущение стало казаться нормой», — вспоминает Тернбулл.