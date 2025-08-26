Достижения.рф

В Хабаровске задержан турист, пытавшийся ввести голову крокодила из Вьетнама

Фото: iStock/Carl Jani

В Хабаровске сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался ввести в Россию голову крокодила из Вьетнама. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».



Голова животного была обнаружена с помощью рентген-машины после выборочного контроля. По словам мужчины, крокодила он купил в качестве сувенира для личной коллекции. О необходимости задекларировать ее он не знал.

Как показала экспертиза, голова принадлежала грибнистому крокодилу, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Мужчине грозит штраф, а голову животного конфискуют.


Иван Мусатов

