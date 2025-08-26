В Ленобласти мигрант попытался похитить ребёнка из-за детской ссоры

26 августа 2025, 11:41

В Ленобласти обычная ссора детей едва не обернулась трагедией

Фото: Istock/bauwimauwi

В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали мужчину по подозрению в покушении на похищение несовершеннолетнего. Инцидент произошёл вечером 24 августа в посёлке Вырица. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».