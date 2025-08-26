Достижения.рф

В Ленобласти мигрант попытался похитить ребёнка из-за детской ссоры

В Ленобласти обычная ссора детей едва не обернулась трагедией
Фото: Istock/bauwimauwi

В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали мужчину по подозрению в покушении на похищение несовершеннолетнего. Инцидент произошёл вечером 24 августа в посёлке Вырица. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».



Сообщается, что между 11-летним мальчиком и малолетними детьми возник конфликт. Впоследствии в спор вмешался 29-летний отец детей. Мужчина агрессивно отреагировал на слова ребёнка, после чего попытался силой затолкнуть его в автомобиль Opel Astra.

Подросток привлёк криками внимание очевидцев, которые вмешались и помогли ему освободиться. На следующий день по заявлению родителей пострадавшего, подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин Таджикистана, работающий подсобным рабочим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека». В настоящее время он содержится под стражей. Расследование инцидента продолжается.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0