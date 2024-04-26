Мужчина с самым большим пенисом рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается

Фото: iStock/Prostock-Studio
Обладатель самого большого пениса в мире 53-летний Джон Фалкон из США рассказал, как относится к своей особенности, приводит его слова LADbible.
Мужчина сообщил, что длина его пениса составляет более 33 сантиметров. Это позволяет чувствовать себя уверенным и необходимости кому-то что-то доказывать у него нет. Фалкон отметил, что он испытывает сложности с выбором одежды, так как стандартные брюки и нижнее белье ему тесны.
При этом американец заявил, что не считает свою особенность гарантом успеха у женщин. Он выразил уверенность в том, что хорошая спортивная форма и обаяние способны оказать на противоположный пол более положительный эффект.
Читайте также:
Собака откусила и проглотила пенис хозяина
Baza: Врачи спасли мочевой пузырь подростка, засунувшего в пенис три магнита
Пенис британского строителя сделал его известным на весь мир
Анастасия Хохлова