Пенис британского строителя сделал его известным на весь мир

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Бывший британский строитель Мэтт Хьюз стал всемирно известной звездой фильмов для взрослых под псевдонимом Дэнни Ди (Danny D) после того, как сравнил свой пенис с пенисами своих знакомых. Об этом сообщило издание LadBible.
C пятнадцати лет Мэтт работал строителем, однако эта профессия его не привлекала. На свой 18-й день рождения Хьюз поехал с друзьями на музыкальный фестиваль и там, справляя нужду в компании приятелей, обратил внимание, что его пенис заметно больше, чем у каждого из них.
Выяснив, что длина его полового органа достигает 24 см, чем может похвастаться далеко не каждый мужчина, он сходил на несколько свингерских вечеринок, чтобы убедиться, что он может заниматься сексом в присутствии других людей. В результате сейчас Дэнни Ди — один из самых популярных и узнаваемых актёров в мире, подобно Рокко Сиффреди или Джонни Синсу (легендарный «лысый из Brazzers»). Он много раз номинировался на престижные порно-премии, в том числе AVN Awards, SHAFTA и XBIZ Award. В 2014 году он получил статуэтку XBIZ Award как иностранный порноактёр года.
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«Я поехал в Германию, и там друзья однажды увидели мой член. Начались шутки, что мне надо заняться чем-нибудь с этим, а не работать на стройке. И просто вспыхнула мысль — кто-то же становится порнозвездами, почему бы мне не попробовать», — рассказал Хьюз.
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