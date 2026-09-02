Мужчина собрал две тысячи пар носков ради рекорда Гиннесса
Житель Южной Каролины Дэррил Паркер намерен побить мировой рекорд по числу пар носков в личной коллекции. Бывший пожарный и парамедик заявил, что на текущий момент у него собрано свыше двух тысяч пар носков. Об этом информирует UPI.
Всё началось с обычного подарка ко Дню отца — носков. Родственники, желая продолжить традицию, стали дарить Паркеру этот предмет гардероба на дни рождения, юбилеи и другие праздники. Так его коллекция постепенно росла и достигла внушительных размеров.
Инициатива превратить это увлечение в попытку установить рекорд исходила от жены и внуков Паркера. Узнав требования Книги рекордов Гиннесса, он продолжил активно пополнять свою коллекцию.
В настоящее время официальный рекорд принадлежит бывшему телеведущему CBS Philadelphia Джиму Доновану. В 2025 году была подтверждена его коллекция, включающая 1531 уникальную пару носков.
Паркер уже обогнал этот показатель, но на этом не остановился. Американец намерен продолжать собирать носки до конца года и затем подать заявку на официальную проверку в Guinness World Records. После установления рекорда Паркер планирует передать собранные носки, которые ему пожертвовали местные жители, в приюты.
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