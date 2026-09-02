Мужчина собрал две тысячи пар носков ради рекорда Гиннесса

02 сентября 2026, 13:37

UPI: американец собрал 2000 пар носков, чтобы установить мировой рекорд

Фото: iStock/Eugene4873

Житель Южной Каролины Дэррил Паркер намерен побить мировой рекорд по числу пар носков в личной коллекции. Бывший пожарный и парамедик заявил, что на текущий момент у него собрано свыше двух тысяч пар носков. Об этом информирует UPI.