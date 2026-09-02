Стало известно, какие фрукты содержат больше сахара
Среди свежих фруктов виноград, манго и бананы выделяются повышенным содержанием сахара. Об этом сообщила NEWS.ru ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова.
Она отметила, что сухофрукты содержат много сахара. По её словам, меньше всего этого вещества в малине, чернике, клубнике и грейпфруте, а в авокадо оно практически отсутствует.
Однако свежие фрукты не делятся на «хорошие» и «плохие». Они состоят из воды, клетчатки и витаминов, подчеркнула медик.
Сладкое может присутствовать в рационе детей, но не должно быть основой ежедневного питания. Давайте небольшие порции вместе с основной едой, но не в качестве награды. Для перекуса лучше всего подойдёт цельный фрукт, заключила Сигова.
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