Стало известно, какие фрукты содержат больше сахара

02 сентября 2026, 12:32

Врач Сигова: виноград, манго и бананы содержат больше сахара

Фото: iStock/AlexRaths

Среди свежих фруктов виноград, манго и бананы выделяются повышенным содержанием сахара. Об этом сообщила NEWS.ru ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова.