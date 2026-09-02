Ученый перечислил привычки, превращающие смартфон в рассадник микробов

02 сентября 2026, 08:24

Ученый Тажури: телефон станет рассадником микробов из-за использования в туалете

Фото: iStock/dikushin

Привычки пользоваться смартфоном в туалете, на кухне и за едой создают особенно благоприятные условия для его загрязнения микроорганизмами. Об этом заявил в беседе с РИА Новости доцент Университета Бонда и Университета Мердока (Австралия) Лотти Тажури.