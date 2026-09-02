Ученый перечислил привычки, превращающие смартфон в рассадник микробов
Привычки пользоваться смартфоном в туалете, на кухне и за едой создают особенно благоприятные условия для его загрязнения микроорганизмами. Об этом заявил в беседе с РИА Новости доцент Университета Бонда и Университета Мердока (Австралия) Лотти Тажури.
По словам Тажури, исследование среди обычных людей показало, что около 80% людей берут смартфон с собой в туалет. В туалетной комнате пальцы контактируют с различными поверхностями, а затем касаются устройства. Таким образом, всё, что вы трогали в туалете, в конечном итоге оказывается на телефоне, отметил эксперт. Кроме того, при смыве существует так называемый «эффект шлейфа»: мельчайшие капли могут разлетаться и попадать, в том числе, на находящийся рядом девайс.
Ещё одной проблемной привычкой, по мнению доцента, является использование телефона во время приготовления пищи и за столом. Так вы фактически снабжаете питательными веществами микроорганизмы, обитающие на его поверхности, пояснил Тажури.
К этому добавляются влага и тепло: на смартфон во время разговора попадают мелкие капли слюны. Само устройство нагревается при использовании или когда находится в кармане.
Читайте также: